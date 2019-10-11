Новости
Промысел краба на Дальнем Востоке

Крабы Дальнего Востока разошлись на торгах

Росрыболовство провело аукцион по 24 лотам – «пакетам» долей квот добычи крабов на Дальнем Востоке. Торги должны продолжиться с 14 октября.

Первый аукцион по продаже долей квот добычи крабов в инвестиционных целях стартовал с 7 октября. По закону, торги проводятся в электронной форме. В качестве площадке был выбран «Российский аукционный дом».

Статус на сайте РАД показывает, что за пять дней торги состоялись по 24 лотам. Это ключевые объекты крабового промысла на Дальнем Востоке:

Лот № 1: краб-стригун опилио Западно-Сахалинской подзоны, краб волосатый четырехугольный Западно-Сахалинской подзоны, краб колючий подзоны Приморье, Восточно-Сахалинской подзоны, краб равношипый Южно-Курильской зоны, краб синий Восточно-Сахалинской подзоны – доли в 100%

Лоты № 2-20: краб-стригун опилио Северо-Охотоморской подзоны, краб камчатский Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзон, краб синий Северо-Охотоморской подзоны, краб равношипый Северо-Охотоморской подзоны, Северо-Курильской зоны – доли в 5,263% каждого объекта в каждом «наборе».

Лоты № 21, 22: краб-стригун опилио Западно-Камчатской подзоны, краб синий Западно-Камчатской подзоны, краб равношипый Западно-Камчатской подзоны – доли в 50% каждого объекта в каждом «пакете».

Лоты № 29, 30: краб-стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны, краб-стригун бэрди Карагинской подзоны, краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны, краб-стригун опилио Карагинской подзоны, краб синий Западно-Беринговоморской зоны – доли в 33,333% каждого объекта в каждом «наборе».

По глубоководным крабам – это лоты № 23-28 - торги были запланированы на 10 и 11 октября. «Пакеты» включают доли квот добычи стригуна красного в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне, стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах.

Однако, как сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, желающих на лоты по глубоководным не нашлось, они будут выставлены на торги повторно по более низкой цене.

Аукцион продолжится 14 и 15 октября. Предполагается разыграть еще один лот по квотам добычи крабов на Дальнем Востока и 10 долей квот вылова крабов на Северном бассейне – камчатского и стригуна опилио.

Среди тех, кто выиграл доли на Дальнем Востоке, как традиционные участники рынка, так и новые игроки. Официально результаты аукциона будут зафиксированы в протоколе – его Росрыболовство должно подписать не позднее следующего рабочего дня после даты проведения торгов.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Все материалы

Крупным планом

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.