11 октября 2019 года

Крабы Дальнего Востока разошлись на торгах

Росрыболовство провело аукцион по 24 лотам – «пакетам» долей квот добычи крабов на Дальнем Востоке. Торги должны продолжиться с 14 октября.

Первый аукцион по продаже долей квот добычи крабов в инвестиционных целях стартовал с 7 октября. По закону , торги проводятся в электронной форме. В качестве площадке был выбран «Российский аукционный дом».

Статус на сайте РАД показывает, что за пять дней торги состоялись по 24 лотам. Это ключевые объекты крабового промысла на Дальнем Востоке:

Лот № 1: краб-стригун опилио Западно-Сахалинской подзоны, краб волосатый четырехугольный Западно-Сахалинской подзоны, краб колючий подзоны Приморье, Восточно-Сахалинской подзоны, краб равношипый Южно-Курильской зоны, краб синий Восточно-Сахалинской подзоны – доли в 100%

Лоты № 2-20: краб-стригун опилио Северо-Охотоморской подзоны, краб камчатский Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзон, краб синий Северо-Охотоморской подзоны, краб равношипый Северо-Охотоморской подзоны, Северо-Курильской зоны – доли в 5,263% каждого объекта в каждом «наборе».

Лоты № 21, 22: краб-стригун опилио Западно-Камчатской подзоны, краб синий Западно-Камчатской подзоны, краб равношипый Западно-Камчатской подзоны – доли в 50% каждого объекта в каждом «пакете».

Лоты № 29, 30: краб-стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны, краб-стригун бэрди Карагинской подзоны, краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны, краб-стригун опилио Карагинской подзоны, краб синий Западно-Беринговоморской зоны – доли в 33,333% каждого объекта в каждом «наборе».

По глубоководным крабам – это лоты № 23-28 - торги были запланированы на 10 и 11 октября. «Пакеты» включают доли квот добычи стригуна красного в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне, стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах.

Однако, как сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, желающих на лоты по глубоководным не нашлось , они будут выставлены на торги повторно по более низкой цене.

Аукцион продолжится 14 и 15 октября. Предполагается разыграть еще один лот по квотам добычи крабов на Дальнем Востока и 10 долей квот вылова крабов на Северном бассейне – камчатского и стригуна опилио.

Среди тех, кто выиграл доли на Дальнем Востоке, как традиционные участники рынка, так и новые игроки. Официально результаты аукциона будут зафиксированы в протоколе – его Росрыболовство должно подписать не позднее следующего рабочего дня после даты проведения торгов.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты» .

Fishnews