15 октября 2019 года

Саудовскую креветку приглашают в Россию

Россия и Саудовская Аравия заключили меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Развивать двустороннюю торговлю планируется в том числе за счет поставок рыбы и морепродуктов из арабского королевства.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и его коллега из Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Церемония состоялась в рамках государственного визита в королевство президента РФ Владимира Путина.

Согласно меморандуму, двусторонний товарооборот планируется увеличить в том числе за счет импорта саудовской рыбопродукции и креветок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза России, по итогам прошлого года около половины общего товарооборота между Российской Федерацией и Саудовской Аравией пришлось на продукцию АПК, что составляет почти 500 млн долларов.

Поставки замороженных креветок, рыбы и рыбной продукции из Саудовской Аравии в Россию обсуждались на сентябрьской встрече представителей Россельхознадзора и Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

Fishnews