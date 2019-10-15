15 октября 2019 года

Посол России в КНДР рассказал о работе по борьбе с браконьерством

По проблеме незаконного промысла судов Северной Кореи проведена встреча с руководством МИД и Минрыбхоза КНДР, было обращение в Центральную прокуратуру, отметил российский посол Александр Мацегора.

«Действительно, в последнее время сложилась нетерпимая ситуация с незаконным промыслом, осуществляемым северокорейскими рыбаками в наших водах, и я очень хорошо понимаю возмущение жителей Приморья по этому поводу», – прокомментировал тему браконьерства в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора.

Российское посольство непосредственно задействовано в урегулировании проблемы, подчеркнул дипломат.

«…Мы поддерживаем очень плотный контакт с представительством МИД во Владивостоке, которое подпитывает нас информацией фактически в онлайновом режиме. На нас напрямую выходят приморские СМИ, в том числе общественное телевидение — его, прямо скажем, ошеломляющие сюжеты с сотнями северокорейских баркасов у наших берегов мы записываем и показываем корейским коллегам», – рассказал Александр Мацегора.

Посол отметил, что встречался по этой проблеме с руководством МИД и Минрыбхоза КНДР, обратился в Центральную прокуратуру с требованием принять меры и наказать виновных в организации незаконного промысла.

«Действовать сейчас в первую очередь должна, конечно, корейская сторона – только ей по силам не допустить новых попыток несанкционированных заходов судов под флагом КНДР в российские воды. Но и мы готовы подключиться и работать с коллегами самым плотным образом – у нас есть достаточно полная информация о схемах, применяемых организаторами преступного лова, – сообщил дипломат. – Рассчитываем, что уже в самое ближайшее время представители всех компетентных ведомств двух стран соберутся вместе, чтобы найти пути решения этой проблемы и согласовать совместные мероприятия по ее урегулированию. Она не должна омрачать двусторонние отношения».

В сентябре ФСБ России сообщила о вооруженном нападении экипажа одной из северокорейских шхун на членов осмотровой группы пограничного корабля. Задержания на этом не прекратились. В октябре российская погранслужба сообщила, что для остановки одного из судов потребовалось применять оружие.

В российских компаниях Fishnews рассказали, что в последние годы северокорейские браконьеры активизировались. Причем они не только ведут незаконный промысел, но и повреждают орудия лова российских рыбаков.

Fishnews