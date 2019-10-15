15 октября 2019 года

Правкомиссия по рыбе получила новых участников

Правительство внесло изменения в состав комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В частности, на этой площадке теперь будет работать новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Распоряжением от 10 октября 2019 г. № 2359 внесены изменения в состав Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в комиссию вошли замминистра юстиции Алиса Безродная, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, замглавы Минприроды Сергей Ястребов.

Комиссию покинули бывший замминистра природных ресурсов Иван Валентик, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, а также Юрий Любимов, сменивший должность замминистра юстиции на заместителя руководителя аппарата правительства, бывший депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Цель Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса – обеспечивать согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке и реализации единой госполитики в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Председатель комиссии – вице-премьер Алексей Гордеев.

Fishnews