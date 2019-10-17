17 октября 2019 года

Россия примет обязательства по соглашению о прослеживаемости

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Документ предусматривает информационный обмен между национальными системами.

Соглашение о механизме прослеживаемости страны Евразийского экономического союза заключили в мае 2019 г. Документ был подписан в Нур-Султане (Казахстан).

Напомним, что внедрение систем прослеживаемости товаров внедряется на национальном и наднациональных уровнях. Новое соглашение предусматривает обмен данными из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров.

Предполагается, что реализация договора поможет избежать схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, теневого оборота, сообщает корреспондент Fishnews.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Fishnews