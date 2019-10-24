24 октября 2019 года

Петр Савчук: Мы подняли уровень промысловых советов

Научно-промысловые советы всех рыбохозяйственных бассейнов возглавят заместители руководителя Росрыболовства. В ведомстве полагают, такой шаг позволит эффективнее решать вопросы регулирования промысла и корректировки правил рыболовства.

Федеральное агентство по рыболовству меняет подход к правилам рыболовства и другим аспектам регулирования промысла, которые выносятся на бассейновые научно-промысловые советы. «Есть поручение руководителя Росрыболовства: все научно-промысловые советы возглавить на уровне заместителей», — заявил на заседании правления Росрыбколхозсоюза замглавы ведомства Петр Савчук.

Ранее практика, когда замруководителя федерального агентства возглавляет научно-промысловый совет, распространялась только на важнейшие рыбохозяйственные бассейны — в первую очередь, Северный и Дальневосточный. Сейчас она коснется всех территорий.

«Мы поднимаем статус промысловых советов, рассчитывая, что благодаря этому будут лучше решаться вопросы регулирования, правил рыболовства. Условия меняются, по любительскому рыболовству тоже есть серьезные моменты. Поэтому мы поднимаем статус, чтобы уже на уровне заместителей все эти вопросы решались», — рассказал Fishnews Петр Савчук. Сам он будет курировать три бассейна — Западный, Северный и Дальневосточный.

«Мы видим, что есть проблемы — в правилах рыболовства, в регулировании рыболовства. Поэтому неважно, какой водный объект — внутренний или морской, должен быть соответствующий уровень. Этот уровень сейчас обеспечен», — подчеркнул замруководителя Росрыболовства.

Fishnews