24 октября 2019 года

Рыбные вопросы собрали в отдельном подкомитете

В комитете Госдумы по аграрным вопросам создан подкомитет по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Его председателем назначен депутат Владимир Блоцкий.

В июле Совет Госдумы принял решение о передаче вопросов, относящихся к сфере рыболовства, сохранения водных биоресурсов и аквакультуры, в комитет по аграрным вопросам. Последние три года эта тематика находилась в ведении комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В результате осеннюю парламентскую сессию рыба начала на площадке нового подкомитета. Ответственным за это направление назначен Владимир Блоцкий, хорошо знакомый рыбакам по прежней работе в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Меня перевели из комитета по природным ресурсам в аграрный комитет, в рамках которого создан подкомитет по развитию рыбохозяйственного комплекса. Сейчас я возглавляю этот подкомитет», — сообщил Fishnews Владимир Блоцкий. Он подтвердил, что и в дальнейшем планирует курировать вопросы рыбной отрасли и касающиеся ее законодательные изменения.

Ранее председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин высказался в поддержку исторического принципа распределения квот и выразил заинтересованность в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями по совершенствованию правового обеспечения развития рыболовства и аквакультуры.

Fishnews