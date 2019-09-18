18 сентября 2019 года

В поддержу исторического принципа выступил Владимир Кашин

Комитет Госдумы по аграрным вопросам будет придерживаться позиции о приоритетности сохранения исторического принципа распределения квот, заявил председатель комитета Владимир Кашин.

В августе стало известно, что ФАС предлагает включить новые пункты в рыбохозяйственный раздел дорожной карты по развитию конкуренции. В частности, распределять не менее 50% объема квот, ранее предоставлявшегося по историческому принципу, на электронном аукционе. При этом, как и прежде, не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

С обращением по поводу инициатив ведомства выступил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Сегодня с новой силой разгорелось обсуждение рисков существенного изменения порядка распределения квот на добычу водных биологических ресурсов», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что считает важным обозначить свою позицию по этому вопросу, как председатель комитета.

«В работе по совершенствованию законодательства считаем приоритетным сохранение исторического принципа наделения пользователей долями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», - говорится в заявлении Владимира Кашина.

Депутаты будут придерживаться этой позиции и сейчас, когда Комитет ГД по аграрным вопроса назначен профильным по законодательству в области рыболовства, заверил парламентарий.

«Мы убеждены, что именно исторический принцип позволил активизировать развитие отечественного рыбопромыслового и исследовательского флота (сегодня строится более 60 рыбопромысловых судов, 3 новых научных судна), береговой инфраструктуры (ведется работа над проектами порядка 20 рыбоперерабатывающих заводов), довести в 2018 году объем инвестиций в отрасль до уровня 27 млрд рублей, эффективно решить проблему браконьерства!» - обратил внимание председатель комитета.

Он указал на то, что позиция парламентариев опирается на поддержку со стороны Минсельхоза и Росрыболовства, научного и бизнес-сообщества, сообщает корреспондент Fishnews.

Владимир Кашин напомнил о рекомендациях правительству, которые Госдума одобрила, когда принимала закон о крабовых аукционах, и о рабочей группе, которая должна следить за реализацией этого постановления ГД.

«В этой связи решение ФАС видится непродуманным и противоречащим ранее принятым Государственной Думой решениям», - сказано в заявлении.

По информации пресс-службы Правительства РФ, вопрос предоставления права на вылов обсуждался на встрече вице-премьера Алексея Гордеева и главы Мурманской области Андрея Чибиса. Зампред правительства пообещал, что изменения условий закрепления квот рассматриваться не будут. Но такая гарантия дана только на три года. «На этот период будет сохранен исторический принцип квотирования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Необходимо, чтобы ФАС прокомментировала свои предложения, заявили в отраслевых объединениях, когда появилась информация об инициативах ведомства.

Fishnews