25 октября 2019 года

За кругосветкой российских парусников можно будет следить онлайн

Парусники Росрыболовства, которые примут участие в кругосветном плавании, оснастили станциями «Гонец». Позиции судов будет передаваться в Отраслевую систему мониторинга и отображаться на модуле картографии ЦСМС.

Судовые земные станции (СЗС) «Гонец» установлены на готовящиеся к кругосветной экспедиции учебно-парусные суда Росрыболовства «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн». Новое оборудование позволит отслеживать их позиционирование в режиме реального времени, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

«Благодаря удобной системе картографии ЦСМС любой желающий в режиме реального времени сможет следить за передвижением судов по маршруту кругосветного плавания с отображением информации по контрольным точкам. Ожидаем, что интерес к этому событию будет высокий не только в России, но и по всему миру, поэтому со своей стороны обеспечим надежное позиционирование судов», - рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Уникальная кругосветная экспедиция организована в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Fishnews