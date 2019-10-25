25 октября 2019 года

Российскому флоту прокладывают путь в воды Мадагаскара

Россия и Мадагаскар подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры. Следующим шагом должно стать межправительственное соглашение.

Меморандум заключили Федеральное агентство по рыболовству РФ и Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Мадагаскар на полях экономического форума «Россия – Африка» в Сочи. Подписи под документом поставили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и министр Люсьен Фанумезанцу Ранаривелу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, Российская Федерация заинтересована в возможности ведения промысла в ИЭЗ Мадагаскара. Страны также могут проводить совместные исследования в сфере рыболовства, реализовывать научно-технические программы.

«У России большой опыт в управлении запасами водных биоресурсов и передовые практики по контролю над рыболовством, включая меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Мы готовы помогать нашим партнерам и в этом направлении», – подчеркнул Илья Шестаков.

Для создания правовой основы сотрудничества в области рыбного хозяйства необходимо заключить межправительственное соглашение. Руководитель Росрыболовства предложил разработать и подписать документ на площадке IV Международного рыбопромышленного форума, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 г. Люсьен Фанумезанцу Ранаривелу поддержал эту инициативу, отметили в ФАР.

Федеральное агентство обращает внимание, что воды Мадагаскара могут иметь значение для российского тунцеловного промысла в случае его возобновления в западной части Индийского океана.

Fishnews