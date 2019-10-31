31 октября 2019 года

ЕСХН в рыбной отрасли проанализирует рабочая группа

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу создать рабочую группу, которая должна проанализировать применение в рыбной отрасли единого сельхозналога и представить предложения по его дальнейшему использованию.

Задачи по налоговым изменениям в рыбном хозяйстве зампред правительства Алексей Гордеев дал по итогам совещания, состоявшегося 25 октября. Во встрече участвовали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Минфина, ФАС, аппарата правительства.

Министерству сельского хозяйства поручено совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами создать рабочую группу для анализа применения ЕСХН и представления предложений по его дальнейшему использованию. В работе должны принять участие отраслевые союзы, ассоциации и региональные власти, сообщает корреспондент Fishnews. На доклад в правительство отводится срок до 25 ноября.

По итогам совещания признано целесообразным сохранить редакцию законопроекта о налоговых изменениях, внесенного Минсельхозом, в части сбора за пользование водными биоресурсами и предложенной системы вычетов.

Разногласия по законопроекту между Министерством сельского хозяйства, Минфином и антимонопольной службой были признаны урегулированными.

Также вице-премьер поручил Минсельхозу совместно с Минфином до 30 октября представить в правительство согласованные предложения по доработке законопроекта по трем моментам. Это ежегодная индексация ставок сбора за пользование ВБР, сохранение действующих льгот по уплате сбора для градо- и поселкообразующих организаций на 5-летний переходный период, исключение налоговых льгот по уплате сбора для рыболовецких артелей (колхозов).

Fishnews