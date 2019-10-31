31 октября 2019 года

Камчатка предложит меры по промыслу лососей

В рамках Дальневосточного научно-промыслового совета планируется рассмотреть вопрос о добыче лососей на Северных Курилах. Камчатский край предлагает ввести дополнительные меры регулирования.

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет во Владивостоке 6 ноября. 5 ноября должна собраться рабочая группа ДВНПС.

На осеннем заседании научно-промысловый совет традиционно обсуждает итоги лососевой путины. Также НПС рассматривает предложения по изменению бассейновых правил рыболовства.

На предстоящем заседании планируется обсудить острый для Сахалинской области и Камчатки вопрос промысла лососей на Северных Курилах. Как рассказали Fishnews в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, регион планирует выдвинуть свои предложения для сохранения транзитной рыбы, следующей на нерест на западное побережье.

Напомним, что в августе по поручению, которое дал губернатор Владимир Илюхин, глава минрыбхоза Камчатки Андрей Здетоветский провел совещание по проекту соглашения с Сахалинской областью о закреплении объема добычи лососей в Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне.

Вопрос о соглашении Камчатка предлагает обсудить в рамках ДВНПС. Также регион выступает за внесение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Инициатива края – запретить использование ставных сетей в прилегающих к Сахалинской области морских водах в Камчатско-Курильской подзоне и Северо-Курильской зоне. Такая мера необходима, чтобы сохранить лососей Западной Камчатки, убеждены в регионе.

В начале октября министр рыбного хозяйства края направил обращение с предложением об изменении правил рыболовства заместителю министра сельского хозяйства РФ – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

В письме отмечено, что вопрос для региона становится все более актуальным, «учитывая увеличение промыслового воздействия, оказываемого предприятиями Сахалинской области на популяции нерки, кеты и кижуча, воспроизводящихся в реках Западной Камчатки».

В краевом минрыбхозе указали, что в районах промысла на Северных Курилах неоднократно обнаруживались немаркированные плавные сети. Это говорит о распространенной практике промысла за пределами рыболовных участков запрещенными орудиями ловам, уверены представители рыбохозяйственного комплекса края.

Камчатка также напомнила о жестких мерах, которые край применяет для пропуска производителей на нерестилища на западном побережье, – проходных днях, ограничениях по сетному промыслу. Но для сохранения рыбных запасов также нужно обеспечить пропуск лососей в водах Северных Курил, уверены в крае.

«Совместная задача обоих субъектов – принять меры к установлению конкретных и четких условий промысла в целях обеспечения устойчивого эксплуатирования запасов тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалинской области и Камчатского края», - подчеркнули в региональном министерстве.

Fishnews