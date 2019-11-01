01 ноября 2019 года

ЕС получил новые квоты тунца в водах Сейшел

Евросоюз и Сейшельские Острова обновили Соглашение о партнерстве в области устойчивого рыболовства и протокол к этому документу. В течение следующих 6 лет ЕС продолжит вести промысел тунца в водах республики и поддерживать развитие ее рыбного хозяйства.

Работать в акватории островного государства будут 40 судов с кошельковыми неводами и 8 ярусоловов ЕС, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии. Сейшелам будут предоставлять ежегодный взнос в 5,3 млн евро, 2,8 млн евро из которого предназначены для улучшения управления промыслом и поддержки мелкого рыболовства. За весь срок действия протокола общая сумма, переданная республике (включая плату от владельцев европейских судов), должна составить 58,2 млн евро.

Новое соглашение основывается на принципах Общей политики в области рыболовства ЕС. Документ соответствует законодательству Сейшельских островов и мерам по управлению промыслами, предлагаемыми Комиссией по тунцам Индийского океана (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC), членами которой являются обе стороны.

Предусмотрены совместные инспекции на европейских судах. Ожидается также, что сейшельским морякам на флоте ЕС предоставят лучшие условия. Прописан ряд новых положений для улучшения мониторинга работы рыбаков Евросоюза в водах Сейшел.

Кроме того, плата от владельцев европейских судов будет включать специальный взнос в особый фонд - для улучшения управления и наблюдения за морскими экосистемами.

В Еврокомиссии назвали соглашение одним из важнейших как с финансовой точки зрения, так и по квотам на вылов тунца.

Нынешний протокол прекратит действие 17 января 2020 г.

Fishnews