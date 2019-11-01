01 ноября 2019 года

Государство хочет объединить системы прослеживаемости продуктов

Власти по-прежнему заявляют о задачах по прослеживаемости пищевой продукции. Глава правительства Дмитрий Медведев вновь поручил ведомствам подумать над совместимостью уже существующих систем.

Поручение в сфере прослеживаемости продовольствия премьер Дмитрий Медведев дал по итогам 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции должны проработать Минпромторг, Минсельхоз и Минфин совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами. К работе поручено привлечь отраслевые союзы и ассоциации.

Доклад в правительстве ждут до 5 декабря 2019 г. При этом ведомства должны учесть более ранние поручения кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в сфере оборота товаров уже действуют определенные системы. Так, обеспечить прослеживаемость призвана система ВетИС Россельхознадзора: в состав этой ФГИС входит система электронной ветсертификации «Меркурий».

Также внедряется система маркировки товаров, которой занимается Министерство промышленности и торговли. При этом эксперты дискутируют, как сказывается внедрение этих систем на стоимости продуктов для потребителя.

Fishnews