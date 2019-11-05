05 ноября 2019 года

В РРПК — смена руководства

«Русскую рыбопромышленную компанию» возглавил Виктор Литвиненко, ранее руководивший дальневосточным дивизионом РРПК. На посту генерального директора он сменил Федора Кирсанова.

Новый руководитель «Русской рыбопромышленной компании» до назначения на пост генерального директора отвечал за дальневосточный дивизион РРПК. «Виктор Литвиненко — опытный менеджер, профессионал рыбного промысла», — сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Ранее РРПК объявила о смене адреса регистрации и переносе головного офиса из Москвы во Владивосток. Такой шаг в компании объяснили стремлением сократить административные расходы и повысить эффективность работы.

«Среди приоритетных направлений компании — существенное обновление флота, развитие кадрового центра РРПК и выход на новые рынки сбыта с конкурентоспособными продуктами глубокой переработки», — отметили в пресс-службе «Русской рыбопромышленной компании».

Fishnews