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Краб-стригун опилио

Минсельхоз прокомментировал закрытие «пробелов» по ОДУ

Общий допустимый улов на 2020 г. пока установлен не по всем позициям. Министерство сельского хозяйства заверяет, что по видам квот ОДУ распределят без задержек.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 29 октября 2019 г. № 610 утвердило общий допустимый улов на 2020 г.

Однако некоторые важные для российского рыболовства позиции в документе отсутствуют. Например, краб-стригун опилио Северо-Охотоморской подзоны (ОДУ этого объекта на нынешний год составил 21 тыс. тонн).

Fishnews обратился в Минсельхоз с вопросом, как скоро выйдет приказ по оставшимся видам водных биоресурсов.

Общий допустимый улов утверждается на основании представляемых Росрыболовством предложений и заключений государственной экологической экспертизы (экспертизу оформляет Росприроднадзор и его территориальные органы), напомнили в пресс-службе министерства.

В ближайшее время ожидается поступление в Минсельхоз заключений Росприроднадзора и предложений Росрыболовства по беспозвоночным, сообщили в пресс-службе.

«Согласно действующим нормативным правовым актам, распределение утвержденных общих допустимых уловов осуществляется Росрыболовством до 5 декабря. Распределение ОДУ [по видам квот] планируется обеспечить в установленный срок», – подчеркнули в министерстве.

Отметим, что 6 ноября распределение допустимого улова по видам квот рассмотрел Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС) на заседании во Владивостоке.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУвладивостокросрыболовство
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