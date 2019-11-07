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Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Арсен Мирзоян: Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, ратифицированная Россией в октябре, предполагает выделение морских зон с особыми правовыми режимами. От их расположения будет зависеть в том числе доступ рыбаков к рыбным ресурсам.

В октябре Россия присоединилась к странам, ратифицировавшим Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая задает правовую рамку использования всех морских ресурсов, не исключая и рыбные. Это еще не означает вступления конвенции в силу, поскольку необходимо, чтобы соответствующую процедуру завершил еще один участник договора — Иран. Тем не менее, по информации Росрыболовства, вслед за ратификацией потребуется скорректировать и закон о рыболовстве, включив в него положения, регулирующие промысел на Каспии.

Население прибрежий Каспийского моря и впадающих в него рек сильно зависит от добычи водных биоресурсов. «В Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна устойчиво добывается 50 тыс. тонн водных биоресурсов ежегодно, — рассказал Fishnews руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен Мирзоян. — С восстановлением килечного и вообще морского промысла, а этот процесс происходит в настоящее время, годовые уловы возрастут до 150–200 тыс. тонн».

Конвенция предполагает выделение в Каспийском море новых пространств с особыми правовыми режимами. Это внутренние воды, территориальные воды (шириной не более 15 миль), следующая за ними рыболовная зона (10 миль) и общее водное пространство.

«Вопрос расположения этих пространств будет регулироваться отдельно по методике установления прямых исходных линий, которую еще предстоит согласовать», — отметил Арсен Мирзоян. — И да, от этого сильно зависит доступ наших рыбаков к ресурсам».

По словам руководителя КаспНИРХ, это относится и к исключительно мелководному Северному Каспию, поскольку уровень моря изменчив и соответственно меняется пролегание границы между сушей и морем, границы между морскими и опресненными водами, сдвигается ареал обитания многих видов рыб. И то же относится к южным прибрежным районам Каспийского моря, ранее обычным для добычи анчоусовидной кильки. Доступ к рыбным запасам в этих районах может быть запрещен, ограничен или напротив обобществлен в северной части моря.

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Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

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