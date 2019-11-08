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В основном на экспорт идет мороженая рыба

Рыбы за рубеж продали меньше, да дороже

Экспорт рыбы и морепродуктов за январь-сентябрь составил 1,62 млн тонн - на 1,7% ниже уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. При этом поставки в стоимостном выражении выросли на 7,7% и достигли 3,88 млрд долларов.

Экспорт

Увеличились объемы поставок ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 21,1% – до 95,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По информации ведомства, продажи за границу готовой или консервированной рыбной продукции выросли на 12,7%, до 14,1 тыс. тонн.

Экспорт мороженой рыбы уменьшился на 2,5% – до 1,4 млн тонн; филе рыбного и прочего мяса рыб – на 12,2%, до 90,4 тыс. тонн.

В общей структуре экспорта рыбной продукции, согласно данным таможни (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), лидером по-прежнему остается мороженый минтай (48%). Объем поставок этой рыбы вырос на 12,6% по сравнению с уровнем 2018 г. – до 655,6 тыс. тонн. Продажи мороженой сельди уменьшились на 17,2% – до 107,7 тыс. тонн.

Импорт

За три квартала 2019 г., по предварительным данным Росстата, объем импорта рыбы и морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. увеличился на 0,6% и составил 414,8 тыс. тонн. В денежном выражении показатели снизились на 5,5% – до 1,49 млрд долларов.

Ввоз в Россию рыбы свежей или охлажденной сократился на 13,3% – до 22,7 тыс. тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 5,8%, до 44,3 тыс. тонн; готовой или консервированной рыбной продукции – на 1,1%, до 71,9 тыс. тонн.

Увеличился импорт мороженой рыбы – на 3,9%, до 212,9 тыс. тонн; филе рыбного и прочего мяса рыб – на 2,6%, до 44 тыс. тонн.

В структуре импорта, согласно данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), в январе-сентябре выросли поставки мороженой скумбрии на 56,4% – до 48,3 тыс. тонн.

Снизился импорт мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 15,3% – до 32,2 тыс. тонн; мороженой сельди – на 3,2%, до 26 тыс. тонн.

Производство

Выпуск рыбной продукции в России за девять месяцев, по оперативным данным Росстата, увеличился на 0,6% – до 3,22 млн тонн. В том числе выросло производство мороженого филе на 1,6% – до 122,7 тыс. тонн; копченой рыбы, включая филе, – на 11,9%, до 48,6 тыс. тонн; икры осетровых на 18,4% – до 28,7 тонны.

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