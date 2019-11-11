11 ноября 2019 года

Губернатор пообещал сохранить рыбный техникум Архангельска

Власти Архангельской области не допустят закрытия морского рыбопромышленного техникума, заверил губернатор Игорь Орлов. В этом году учебное заведение будет переведено в состав САФУ с сохранением специфики, пообещал руководитель региона.

Вопрос о судьбе Архангельского морского рыбопромышленного техникума прокомментировал губернатор Игорь Орлов. «Мы не допустим закрытия этого техникума – ни при каких обстоятельствах», - заверил глава региона в программе «Вконтакте с губернатором».

По словам Игоря Орлова, он решил со своей стороны все вопросы на уровне министра, вице-премьера Татьяны Голиковой. «Есть, конечно, некая волокита, она связана и с вопросами собственности, вопросами штатов, финансовых отношений», - признал Игорь Орлов. Однако, пообещал он, в этом году техникум будет переведен в состав Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ) с сохранением всех существующих профилей, специальностей, имущественного и лабораторного комплексов.

Как сообщал Fishnews, вопрос о судьбе техникума встал вслед за изменением статуса Мурманского государственного технического университета, филиалом которого является АМРТ. В 2017 г. МГТУ перешел из ведения Росрыболовства к Минобрнауки.

Fishnews