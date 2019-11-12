12 ноября 2019 года

Общественный совет предложил детально обсудить вопрос с участками

Общественный совет рекомендовал Росрыболовству провести отдельное совещание для обсуждения вопроса с рыболовными участками и добычей неквотируемых объектов, с которым столкнулись предприятия Сахалинской области.

О том, что изменения правовой базы по участкам для промысла создали предпосылки для спора хозяйствующих субъектов, на заседании Общественного совета при Росрыболовстве рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Также руководитель АРСО обратил внимание, что с пользователями Сахалинской области в свое время заключались договоры о предоставлении промыслового участка без указания видов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. То есть хозяйствующим субъектам предоставлялось право на добычу как анадромных видов, так и биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается.

Однако сейчас получается, что они должны выбрать: переоформить участок для добычи анадромных или отказаться от права, позволяющего ловить другие объекты до конца срока действия договора на РПУ.

По итогам обсуждения совет рекомендовал Росрыболовству провести совещание по этой теме с участием членов ОС. Такое мероприятие предложено организовать, когда от Минсельхоза поступят разъяснения по возможности использования договора на участок для добычи «неодуемых» после переоформления на основании договоров пользования участками для вылова анадромных.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 6 ноября обсуждалось изменение правил рыболовства, предусматривающее запрет на спецпромысел других видов на участках, предоставленных для добычи анадромных, в период путины. Однако решено было, что доработку такой поправки нужно продолжить.

Fishnews