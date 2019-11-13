13 ноября 2019 года

Курсанты «Паллады» получают важные навыки в кругосветке

Учебный барк «Паллада» с начала кругосветной экспедиции прошел более 2 тыс. морских миль, сыграно 22 парусных аврала. Кроме того, на борту прошла отработка учебных тревог.

Рейс «Паллады» стартовал из Владивостока 1 ноября. Экспедиция трех парусников Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Курсанты и юнги парусника, сдав зачеты, привыкают к флотской жизни. Воздух прогрелся до +30°С, а вода - до +27°С, объявлена тропическая форма одежды. В гости на судно наведываются представители местной фауны.

Как сообщили Fishnews на сайте кругосветки, 11 ноября на борту состоялась отработка учебных тревог, в которых курсанты участвовали впервые. Были показаны в действии герметизация помещений, разведка очага и тушение пожара в закрытом помещении, эвакуация пострадавшего и работа в дыхательных аппаратах. Учащиеся отработали действия по заводке пластыря на условную пробоину и по оставлению судна.

Впереди экипаж ожидают экзотические страны, а 1 декабря — праздник с Нептуном: пересечение экватора. В этот знаменательный день курсантов и юнг посвятят в моряков.

По данным Росрыболовства, два других барка - «Седов» и «Крузенштерн» - выйдут из Калининграда 7 декабря.

Fishnews