13 ноября 2019 года

Масштабный омулевый бизнес «накрыли» в Приангарье

В Иркутской области правоохранители перекрыли канал незаконной ловли, переработки и продажи байкальского омуля. Задержаны крупные партии ценной рыбы, изъяты сети, моторы и лодка.

На автодороге Хужир – Еланцы – Иркутск полицейские остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили свыше 400 рыб. Экспертиза установила, что водитель перевозил замороженных омулей. Предположительно, «краснокнижный» улов был незаконно добыт в Прибайкальском национальном парке в акватории озера Байкал.

Возбуждено уголовное дело, ущерб от противоправной деятельности составил около 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

В ходе предварительного расследования подозреваемый был установлен и задержан. У него взяли обязательство о явке.

Оперативники и следователи провели одновременно 30 обысков в нескольких районах Приангарья. По данным правоохранителей, в цехах, складских помещениях, а также на нескольких рынках областного центра обнаружено 700 кг свежей, копченой и соленой рыбы, а также 160 кг икры, подготовленной к продаже. В Ольхонском районе по месту проживания фигуранта нашли более 40 сетей, моторы и лодку, которые признаны доказательствами для уголовного дела.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля вступил в силу 1 октября 2017 г. Меры предприняты для спасения эндемика в связи с катастрофическим снижением запасов.

Fishnews