13 ноября 2019 года

По Байкалу вышел ОДУ

Министерство сельского хозяйства продолжает выпускать приказы об утверждении общего допустимого улова на 2020 г. На этот раз опубликован документ с разрешенными объемами добычи по Бурятии и Иркутской области.

Общий допустимый улов во внутренних водных объектах на 2020 г. Минсельхоз утвердил приказом от 2 сентября 2019 г. № 520. Документ позволяет узнать, сколько водных биоресурсов можно будет добыть в рамках разных видов рыболовства в реках и озерах.

До сих пор был опубликован ОДУ в водных объектах Кировской, Архангельской, Вологодской областей.

Теперь приказом от 2 октября 2019 г. № 595 утверждены общие допустимые уловы для озера Байкал с впадающими в него реками в Бурятии и Иркутской области.

Напомним, что приказом от 29 октября 2019 г. № 610 Минсельхоз утвердил ОДУ для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и в Каспийском море. Однако некоторые важные для российского рыболовства позиции в документе отсутствуют. Например, краб-стригун опилио Северо-Охотоморской подзоны.

Министерство сельского хозяйства, отвечая на запрос Fishnews, заверило, что по видам квот ОДУ распределят без задержек.

Fishnews