13 ноября 2019 года

Иван Радченко: Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Принятие закона, позволяющего заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка, обеспечит развитие отрасли, считает глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Минсельхоз России подготовил законопроект, который позволит заниматься аквакультурой на участках, выделенных для промышленного рыболовства. Изменения законодательства, призванные расширить возможности для предприятий, активно продвигает Сахалинская область.

«Сегодня федеральное законодательство предусматривает использование морских участков либо в целях промышленного рыболовства (такая работа осуществляется на рыболовном участке), либо в целях аквакультуры (здесь необходим рыбоводный участок). Двойного назначения не предполагается», - напомнил глава областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Под рыболовство отдано практически все прибрежье острова Сахалин. «Однако, учитывая особенности промысла анадромных видов рыб (я сейчас говорю о тихоокеанских лососях), рыболовные участки используются только два-три месяца в году, при этом площадь задействованной акватории составляет не больше 30% от площади участка», - обратил внимание глава агентства.

То есть сейчас нет возможности в полной мере реализовать продукционный потенциал акватории, максимально эффективно использовать прибрежную акваторию. Между тем, отметил Иван Радченко, большая часть рыболовных участков на Курильских островах, в заливах Анива и Терпения, а также на юго-западном побережье Сахалина пригодны для круглогодичного использования в целях аквакультуры (рыбоводства).

«Пользователи рыболовных участков, особенно в южной части Сахалинской области, где наблюдается дефицит подходов тихоокеанских лососей, заинтересованы попробовать свои силы в марикультуре. Если у предприятий появится законодательная возможность без торгов (то есть без конкурсов или аукционов) получить рыбоводный участок в границах рыболовного, это, на наш взгляд, даст дополнительный импульс развитию отрасли, поможет диверсифицировать экономику предприятий», - заявил Fishnews руководитель агентства.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем во Владивостоке 6 ноября, он призвал коллег поддержать поправки, открывающие рыбоводные участки для аквакультуры.

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