Новости
И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Иван Радченко: Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Принятие закона, позволяющего заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка, обеспечит развитие отрасли, считает глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Минсельхоз России подготовил законопроект, который позволит заниматься аквакультурой на участках, выделенных для промышленного рыболовства. Изменения законодательства, призванные расширить возможности для предприятий, активно продвигает Сахалинская область.

«Сегодня федеральное законодательство предусматривает использование морских участков либо в целях промышленного рыболовства (такая работа осуществляется на рыболовном участке), либо в целях аквакультуры (здесь необходим рыбоводный участок). Двойного назначения не предполагается», - напомнил глава областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Под рыболовство отдано практически все прибрежье острова Сахалин. «Однако, учитывая особенности промысла анадромных видов рыб (я сейчас говорю о тихоокеанских лососях), рыболовные участки используются только два-три месяца в году, при этом площадь задействованной акватории составляет не больше 30% от площади участка», - обратил внимание глава агентства.

То есть сейчас нет возможности в полной мере реализовать продукционный потенциал акватории, максимально эффективно использовать прибрежную акваторию. Между тем, отметил Иван Радченко, большая часть рыболовных участков на Курильских островах, в заливах Анива и Терпения, а также на юго-западном побережье Сахалина пригодны для круглогодичного использования в целях аквакультуры (рыбоводства).

«Пользователи рыболовных участков, особенно в южной части Сахалинской области, где наблюдается дефицит подходов тихоокеанских лососей, заинтересованы попробовать свои силы в марикультуре. Если у предприятий появится законодательная возможность без торгов (то есть без конкурсов или аукционов) получить рыбоводный участок в границах рыболовного, это, на наш взгляд, даст дополнительный импульс развитию отрасли, поможет диверсифицировать экономику предприятий», - заявил Fishnews руководитель агентства.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем во Владивостоке 6 ноября, он призвал коллег поддержать поправки, открывающие рыбоводные участки для аквакультуры.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостоксахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.