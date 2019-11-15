15 ноября 2019 года

Спектр инвестквот для Дальнего Востока могут расширить

Минвостокразвития работает над дополнительным расширением перечня водных биоресурсов под строительство средне- и малотоннажных судов, заявил на парламентских слушаниях глава ведомства Александр Козлов.

14 ноября в Госдуме прошли слушания, посвященные законодательному обеспечению опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Глава Минвостокразвития Александр Козлов отчитался о деятельности министерства, отметив, что отдельной и важной работой является «отладка» отраслевого законодательства.

«Мы открыто говорим о том, что необходимо формировать благоприятную инвестиционную среду для потенциальных инвесторов, в том числе — разрабатывать меры стимулирования и поддержки отраслей», — заявил министр.

В качестве примера таких мер в рыбохозяйственном комплексе он назвал инвестквоты. «Стимулом для привлечения частных инвестиций в эту отрасль стал механизм предоставления квот в обмен на обязательства по строительству рыбопромысловых судов или рыбоперерабатывающих предприятий», — отметил Александр Козлов.

По итогам заявочных кампаний, проведенных Росрыболовством, с инвесторами заключено 18 договоров на строительство судов и 14 договоров на строительство рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, уже введены в эксплуатацию четыре рыбоперерабатывающих завода («Витязь-Авто», «Укинский Лиман», «Камчаттралфлот», «Доброфлот») и одно среднетоннажное судно (РК имени В.И. Ленина).

«В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли для дальневосточных рыбопромышленников по предложению Минвостокразвития России увеличены лимиты по инвестиционной квоте для средне- и малотоннажных судов», — подчеркнул Александр Козлов. По его словам, министерство также ведет работу над дополнительным расширением перечня водных биоресурсов под строительство новых типов судов средне- и малотоннажного флота.

Fishnews