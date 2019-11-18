18 ноября 2019 года

Наука предложила добавить минтая

Ученый совет ТИНРО одобрил увеличение общего допустимого улова минтая на 2020 г. в трех промысловых районах – подзоне Приморье, Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах.

Общий допустимый улов минтая в подзоне Приморье предложено увеличить с 18,1 тыс. тонн до 28,7 тыс. тонн. Установленный к настоящему времени ОДУ основывался на результатах исследований предыдущих лет, проводившихся в подзоне Приморье южнее мыса Золотой. Однако новые данные, полученные весной 2019 г. на НИС «Владимир Сафонов», позволили рассчитать биомассу минтая в 203,4 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн больше оценок предыдущего года. По сведениям ученых, наблюдаемый рост произошел за счет того, что в промысловый запас практически полностью вступило урожайное поколение 2014 г.

«Согласно правилу регулирования промысла минтая и исходя из ожидаемой средней величины промысловой биомассы, ОДУ минтая в подзоне Приморье может составить порядка 28,7 тыс. тонн», – сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Ведущий научный сотрудник ТИНРО Михаил Степаненко рассказал об особенностях распространения минтая в западную часть Берингова моря в летний период. Несмотря на то, что биомасса минтая в восточной части моря в последние годы уменьшилась, масштаб миграций этой рыбы в российские воды увеличился. Из-за аномально теплых гидрологических условий значительно усилилось распространение минтая на мелководный шельф северной части Берингова моря и Анадырского залива. В предыдущие годы проникновению минтая на этот шельф препятствовала отрицательная температура воды.

По оценкам ученых, общая промысловая биомасса всех возрастных групп минтая в российской части Берингова моря составит в 2020 г. 1774,6 тыс. тонн. Специалисты называют такой уровень стабильным средним. В то же время увеличение промысловой нагрузки не должно затрагивать западноберинговоморскую популяцию минтая – корректировка делается только для промысла восточноберинговоморского минтая в районе к востоку от 174 в.д., отметили в ТИНРО.

С учетом коэффициента изъятия, допустимый объем минтая планируется увеличить до 407,9 тыс. тонн в Западно-Беринговоморской и до 5,6 тыс. тонн в Чукотской зоне.

Ученый совет рекомендовал направить корректировки на рассмотрение во ВНИРО.

Fishnews