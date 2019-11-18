18 ноября 2019 года

Российские ученые разведают запасы криля в Антарктике

НИС «Атлантида» отправится в атлантическую часть Антарктики. Главная задача исследований — оценка запасов криля и создание технологий его комплексной переработки.

Научная экспедиция стартует 19 ноября и продлится до апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО). Последний раз российские экспедиционные ресурсные исследования в этом районе проводились более 15 лет назад.

В филиале обратили внимание, что приоритет в изучении запасов криля и их промышленном освоении принадлежит отечественной науке и рыбакам. Первые экспедиции советских ученых в 1961 – 1964 гг. показали перспективность организации промысла криля. До 1994 г. на долю СССР, а затем и России приходилась основная часть вылова этих рачков (до 95%).

Планируется, что возобновление исследований позволит отечественной науке получить информацию о современном распределении криля и оценить его биомассу. Это повысит роль страны в принимаемых АНТКОМ решениях по управлению запасами криля и поможет создавать условия для его экономически эффективного промысла российскими компаниями.

Антарктический криль – ценный источник животного белка, сырье для пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. Отраслевая наука рассматривает антарктический криль как перспективный объект для расширения ресурсной базы российского рыболовства в Мировом океане.

Fishnews