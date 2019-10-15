15 октября 2019 года

Экспедиция «Антарктида 2019/2020» готовится к старту

НИС «Атлантида» в ноябре начнет рейс из Калининграда в атлантическую часть Антарктики для изучения запасов криля. Еще одной задачей экспедиции станет разработка технологий комплексной переработки этого ценного ресурса.

Экспедиция, приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды, стартует из Калининграда в ноябре. Научно-исследовательское судно «Атлантида» с группой ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на борту отправится в атлантическую часть Антарктики.

«Подготовка к антарктической экспедиции идет в плановом режиме. Судно прошло ремонт. Закуплено необходимое научное и другое оборудование, – рассказал Fishnews руководитель Атлантического филиала ВНИРО Константин Бандурин.

В ходе рейса планируется выполнить обширную программу ресурсных исследований экосистемы Южного океана. Ее основной целью является изучение состояния запасов антарктического криля, а также разработка технологий его комплексной переработки. Кроме того, научная группа проведет акустические, океанологические, гидрохимические, ихтиологические и технологические исследования.

По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, отечественная рыбохозяйственная наука активно возвращается в Мировой океан для проведения промышленной разведки запасов водных биоресурсов. «Результаты экспедиции лягут в основу формирования плана океанического рыболовства в Антарктической части Атлантики российским рыбопромышленным флотом», – отметил Кирилл Колончин.

Как рассказали в пресс-службе ВНИРО, атлантическая часть Антарктики для нашей страны является традиционным районом экспедиционных исследований и промысла криля. До 1994 г. на долю СССР, а затем и России, приходилось до 95% мирового вылова антарктического криля – ценного источника животного белка морского происхождения.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков неоднократно заявлял об интересе к возобновлению отечественного промысла криля. По словам главы ведомства, одна из задач исследований – еще раз показать этот ресурс российским рыбакам, чтобы усилить их интерес к добыче криля. В ведомстве рассматривают этот объект промысла как один из элементов той части национального проекта по увеличению экспорта, которая касается рыболовства.

Fishnews