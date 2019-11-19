19 ноября 2019 года

Охота на иваси продолжилась в зоне Японии

Пелагическая путина принесла рыбакам Дальнего Востока 171 тыс. тонн вылова. Большая часть этого объема приходится на сардину-иваси. Уловы скумбрии и сайры существенно уступают прошлогодним.

По данным на 19 ноября, российские рыбаки добыли 129,3 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Объемы добычи этого объекта превысили прошлогодний уровень более чем в два раза. Уловы скумбрии составили 39,3 тыс. тонн, что на 26,4 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату 2018 г. Сайры добыто 2,4 тыс. тонн – на 5,4 тыс. тонн меньше, чем за тот же промежуток прошлого года, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На минувшей неделе промысел пелагических видов рыб вели 30 российских судов. В том числе 20 – в исключительной экономической зоне России, 4 – в открытом море, 6 – в ИЭЗ Японии.

Также в период с 11 по 17 ноября добычу пелагических рыб в российских водах осуществляли 23 японских судна.

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), на гидрологическую ситуацию в районах работы экспедиции будут влиять два глубоких циклона. Устойчивый промысел сардины и скумбрии будет возможен только в зоне Японии. При этом в уловах будет преобладать скумбрия. Обстановка на лове тихоокеанского кальмара останется стабильной, прогнозируют специалисты.

Fishnews