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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Глубоководный промысел требует особой поддержки

Глубоководных крабов нужно исключить из списка объектов, по которым выделяется инвестиционная квота, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Такое решение продиктовано спецификой промысла и сбыта этих видов, отметил президент АРПП Георгий Мартынов.

«Еще когда крабовые торги только готовились, АРПП обращалась к органам государственной власти с призывом не выставлять на аукцион квоты добычи глубоководных крабов. Тогда отраслевые объединения очень много говорили о негативных последствиях изменения принципов доступа к ресурсу, но в случае с глубоководными крабами добавляются и другие риски. Очень уж это специфические объекты промысла», – напомнил руководитель ассоциации.

Ни одной заявки на участие в аукционе по крабам-стригунам красному и ангулятусу так и не поступило. Этому, по словам Георгия Мартынова, есть целый ряд причин: и завышенная стартовая цена, и сама специфика добычи и сбыта глубоководных крабов.

«Работа на больших глубинах требует особого оснащения судна – более мощного и энергоемкого промыслового оборудования, более износоустойчивого и дорого промвооружения. Рынок сбыта глубоководных крабов из-за устаревших требований по содержанию мышьяка до сих пор ограничен. Промысел этих объектов менее рентабельный, чем добыча шельфовых крабов», – рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

При этом для работы на больших глубинах требуются особый опыт, специалисты. «И в России есть компании, которые не побоялись взяться за новые промыслы и путем длительных финансовых вложений и серьезных усилий добились успехов в этом направлении. Уверены: нужно дать этим предприятиям возможность развиваться далее», – обратил внимание руководитель объединения.

Отсутствие ясности с сырьевым обеспечением мешает компаниям развивать глубоководные промыслы водных биоресурсов в целом: ведь за счет крабового бизнеса предприятия имеют возможность вкладываться в добычу других объектов на больших глубинах – тех же рыб. Между тем на федеральном уровне программа «Глубоководный пояс дальневосточных морей» заявлена как приоритет. «Научные исследования и работа рыбаков в этой сфере открывают новые возможности перед отраслью. И от нынешнего решения зависит, будет ли наша промышленность осваивать большие глубины», – подчеркнул Георгий Мартынов.

Обращения об исключении глубоководных крабов из списка объектов для предоставления аукционных квот АРПП направила заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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