20 ноября 2019 года

Большое обсуждение вопросов рыбной отрасли готовят на Сахалине

Парламентские слушания, посвященные специфике применения федерального законодательства о рыболовстве на региональном уровне, пройдут в Южно-Сахалинске 27 ноября.

Для обсуждения актуальных вопросов рыбной отрасли Сахалинская областная дума решила организовать специальные парламентские слушания. Встреча состоится на площадке правительства региона 27 ноября.

Планируется, что в парламентских слушаниях примут участие представители Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России, региональных органов власти, отраслевых объединений, науки. Приглашены сенаторы и депутаты Госдумы.

Встреча будет посвящена применению новых положений законодательства РФ в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей. «На федеральном уровне принимается множество изменений правовой базы, но страна большая, у каждого региона – своя специфика, поэтому так важно следить, как те или иные требования могут выполняться на местах, не страдает ли в результате экономика и социальная ситуация», – отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат думы региона Максим Козлов.

В пример он привел изменения по рыболовным участкам и промыслу видов водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Когда стали изучать ситуацию в Сахалинской области, возник вопрос: как обеспечить предприятиям возможность ловить на участках и лосось, и другие «неодуемые» объекты.

Большого внимания, по мнению собеседника Fishnews, требуют и вопросы развития лососеводства, сохранения биоресурсов. Есть о чем поговорить и в плане взаимодействия с федеральным центром при организации лососевой путины в Сахалинской области – это было отмечено на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, напомнил Максим Козлов.

Fishnews