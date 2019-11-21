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Рабочая группа по рыбе займется анализом правовых актов

Сопредседателем от деловой части рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве выбран президент ВАРПЭ Герман Зверев. Ближайшее заседание рабгруппы планируется провести в первых числах декабря.

Рабочая группа, созданная для исключения устаревших, избыточных и неэффективных требований в регулировании рыболовства, провела первую, установочную, встречу 20 ноября в Доме Правительства. Ее участники избрали сопредседателя со стороны бизнеса, поддержав кандидатуру президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева (сопредседателем со стороны государства назначен замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков). На совещании также рассматривался состав экспертной группы, состав тематических групп и основные направления работы.

В рамках «регуляторной гильотины» рабочей группе предстоит определить, какие нормативно-правовые акты в сфере рыболовства, принятые в СССР, РСФСР или в постсоветский период, подлежат отмене. Планируется, что разрабатываемые госорганами новые требования также будут проходить согласование с профильными группами.

Представители отрасли сошлись во мнении, что не все нормативно-правовые акты, предложенные к отмене, заслуживают такого решения. Среди них есть важные для работы рыбохозяйственного комплекса документы.

«У нас есть вопросы относительно целесообразности отмены как минимум трех правовых актов, устанавливающих требования – правила труда и технику безопасности для судов рыбопромыслового флота», – прокомментировал Fishnews итоги встречи Герман Зверев. Он обратил внимание на недопустимость ситуации, при которой будут отменяться акты и возникнет вакуум в той или иной сфере регулирования.

По словам Германа Зверева, состав экспертной группы будет дополнен специалистами по аквакультуре. Сейчас представителей этого направления в ней просто нет, хотя значительная часть нормативных правовых актов, попавших в список на исключение, имеет непосредственное отношение к рыбоводству.

Первое официальное заседание рабочей группы по согласованию с Росрыболовством планируется провести 3 или 4 декабря. В частности, рабгруппе предстоит принять решение по составу тематических групп. Сейчас их предложено четыре: обязательные требования в сфере рыболовства, обязательные требования в сфере рыбоводства, обязательные требования в сфере сохранности водных биоресурсов и обязательные требования в сфере любительского рыболовства.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураварпэправительстворосрыболовство
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