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В Республике Саха (Якутия) прошло заседание рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства региона

Якутия наметила рыбные планы

В Республике Саха (Якутия) разработают новый план мероприятий развития рыбохозяйственного комплекса – до 2024 г. Планируется уделить внимание развитию переработки, аквакультуры, созданию региональных брендов.

В правительстве Республики Саха (Якутия) прошло заседание рыбохозяйственного совета. Участвовали представители рыболовецких хозяйств, перерабатывающих предприятий, территориальных управлений федеральных органов.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Яков Заровняев напомнил, что сейчас в Якутии действует концепция развития рыбохозяйственного комплекса на 2014 – 2020 гг.

На любительскую рыбалку – особые надежды

По словам замминистра, большое значение для населения имеет федеральный закон «О любительском рыболовстве…», вступающий в силу с 1 января будущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, с 2011 по 2019 гг. работа по организации любительского рыболовства в Якутии практически приостановлена – во многом из-за моратория на проведение конкурсов по распределению рыболовных участков. Со следующего года конкурсы будут возобновлены.

Предполагается, что любительская рыбалка в Якутии имеет все шансы стать одним из увлекательных видов досуга для широкого круга людей. Для этого организаторам необходимо будет обустроить свои участки, «учитывая достижения мировой практики».

Участки и уловы

Яков Заровняев рассказал, что всего по республике сформировано 2095 рыболовных участков (761 – речной, 1334 – озерных). Из них 1505 участков предназначены для промышленного лова, 485 – для любительской рыбалки, 105 – для традиционного промысла. За пользователями для промышленного рыболовства закреплено 1033 участка, для любительского – 2, для КМНС –58 участков.

По информации региональных властей, сегодня в Якутии промышленным рыболовством занимаются 269 хозяйств: 101 индивидуальный предприниматель и 168 юридических лиц. На закрепленных участках традиционное рыболовство осуществляют 3 общины, любительскую рыбалку организует одно юрлицо.

Приемом и хранением рыбы занимаются 7 утвержденных заготовителей по республике. На 2019 г. запланировано заготовить 1190 тонн рыбы. Согласно статистике, к октябрю было заготовлено свыше 811 тонн.

Совершенно новое направление сельского хозяйства для республики – товарное рыбоводство. Уже сформированы 62 озерных участка, 22 из них закреплены за 13 начинающими рыбоводами.

Что делать дальше

По итогам заседания заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров поручил ответственным ведомствам до конца января разработать новый план мероприятий развития рыбохозяйственного комплекса Якутии – до 2024 г. При этом нужно будет учесть озвученные предложения – по квотированию вылова, развитию переработки, доработке нормативной базы и другие.

Вице-премьер указал, что техническую модернизацию на местах нужно проводить и дальше, что в республике нужно развивать глубокую переработку рыбы. По его мнению, в регионе должны быть 2-3 предприятия – бренда Якутии.

«Здесь должна быть обоюдная ответственность со стороны республики и компаний. Предприятия сами привлекают кредит, технически перевооружаются, разворачивают деятельность. А республика со своей стороны окажет поддержку в части возмещения затрат на приобретение оборудования», – цитирует Дениса Белозерова пресс-служба.

Также он считает необходимым усилить работу по развитию рыбоводства. «У тех, кто берет рыбоводные участки, должны быть планы развития. Если они их не реализовывают, нужно принимать определенные меры, а не просто раздавать и сидеть ждать. Ведь в республике большинство водоемов имеют хорошие кормовые запасы для разведения рыбы», – подытожил заместитель председателя правительства Якутии.

Fishnews

  • В Республике Саха (Якутия) прошло заседание рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства региона
  • Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Денис БЕЛОЗЕРОВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Яков ЗАРОВНЯЕВ. Фото пресс-службы правительства региона
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