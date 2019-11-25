25 ноября 2019 года

Юрий Трутнев приедет на закладку краболова

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев примет участие в закладке первого краболова, который будет строиться на Дальнем Востоке. Компания-заказчик стала одним из победителей аукциона по распределению квот вылова краба в инвестиционных целях.

В рамках поездки на Дальний Восток вице-премьер – полномочный представитель президента Юрий Трутнев побывает на судостроительном предприятии «Восточная верфь»: на верфи в Приморье пройдет торжественная церемония закладки первого краболова, который будет построен в регионе.

Судно предназначено для ООО «Дальневосточное побережье» (структура «Сигма Марин Технолоджи»). Напомним, что компания выиграла на октябрьском крабовом аукционе два лота. Первый пакет включает в себя по 50% квот добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио, синего и равношипого в Западно-Камчатской подзоне. Второй набор – доли квот вылова стригуна бэрди Западно-Беринговоморской зоны, Карагинской подзоны, стригуна опилио Западно-Беринговоморской зоны, опилио Карагинской подзоны, синего Западно-Беринговоморской зоны.

Также, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, Юрий Трутнев ознакомится с работой резидентов ТОР «Большой Камень». Так, вице-премьер – полномочный представитель президента побывает на новом заводе РК «Новый мир» (входит в ГК «Доброфлот»). Современный комплекс введен в эксплуатацию в рамках программы инвестиционных квот.

Fishnews