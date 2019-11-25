25 ноября 2019 года

На «Палладе» отправили практикантов за борт

Учебный барк «Паллада» в ходе кругосветной экспедиции 25 ноября пересек экватор, пройдено более 3,5 тыс. морских миль. Практиканты вновь отработали действия по оставлению судна – на этот раз ребята учились правильно прыгать за борт.

Прыжки производились в спасательных нагрудниках с высоты 4-х метров. Ситуации в море бывают совершенно разные, поэтому необходимость этой тренировки была полностью оправдана, отметили в Дальрыбвтузе.

Первое, что было сделано после объявления учебной тревоги по оставлению судна — это обеспечение безопасности. На воду спустили две спасательные моторные лодки, вдоль борта у кромки воды натянули страховочный леер, подготовили два шторм-трапа и основной трап, выставили наблюдателей на баке и юте, рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

По команде капитана и под контролем старшего помощника по учебной работе практиканты по очереди стали покидать судно. Для ребят это было очередным испытанием — малейшая ошибка при использовании нагрудника может привести к травме. Поэтому с каждым провели инструктаж и обучение - как правильно держать руки на груди во время прыжка, как держаться на воде.

Напомним, рейс «Паллады» стартовал из Владивостока 1 ноября. Экспедиция трех парусников Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Два других барка - «Седов» и «Крузенштерн» - должны выйти из Калининграда 7 декабря.

Fishnews