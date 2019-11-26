Сенаторы поддержали прослеживаемость товаров
Совет Федерации поддержал соглашение, которое должно создать основу для отслеживания путей товаров на территории Евразийского экономического союза. Это еще один шаг по созданию системы прослеживаемости.
Соглашение о механизме прослеживаемости страны ЕАЭС заключили в мае 2019 г. Документ был подписан в Нур-Султане (Казахстан).
Россия готовится подтвердить обязательства по соглашению. На заседании 25 ноября российские сенаторы одобрили закон о ратификации договора. Новое соглашение предусматривает обмен данными из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров.
Предполагается, что реализация договора поможет избежать схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, теневого оборота, сообщает корреспондент Fishnews.
В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.
Fishnews