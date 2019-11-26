26 ноября 2019 года

Сенаторы поддержали прослеживаемость товаров

Совет Федерации поддержал соглашение, которое должно создать основу для отслеживания путей товаров на территории Евразийского экономического союза. Это еще один шаг по созданию системы прослеживаемости.

Соглашение о механизме прослеживаемости страны ЕАЭС заключили в мае 2019 г. Документ был подписан в Нур-Султане (Казахстан).

Россия готовится подтвердить обязательства по соглашению. На заседании 25 ноября российские сенаторы одобрили закон о ратификации договора. Новое соглашение предусматривает обмен данными из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров.

Предполагается, что реализация договора поможет избежать схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, теневого оборота, сообщает корреспондент Fishnews.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Fishnews