26 ноября 2019 года

Юные участники кругосветки прибывают на «Седов» и «Крузенштерн»

Парусники «Седов» и «Крузенштерн» в Калининграде принимают курсантов морских учебных заведений. Ребята станут участниками совместного кругосветного плавания, начало которому уже положила «Паллада».

Первыми в Калининград прибыли курсанты Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа, затем к ним присоединились ребята из Астрахани. Руководители практики и боцманы провели вводный инструктаж и рассказали об основных требованиях безопасности.

Следующим этапом адаптации на парусниках станет десятисуточная программа. Она включает занятия по противопожарной безопасности, борьбу за живучесть судна, тренировки по оказанию первой медицинской помощи. В общей сложности на судах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота плавательную практику пройдут 230 начинающих моряков, сообщили Fishnews в пресс-службе БГАРФ.

Курсанты из Санкт-Петербурга прибыли в академию, чтобы получить специально заказанную для кругосветного плавания форму, и побывали в Историко-культурном центре морского образования. Гостям рассказали о главных вехах становления вуза, показали недавно открытые залы, посвященные «Седову» и «Крузенштерну».

Напомним, рейс «Паллады» стартовал из Владивостока 1 ноября. Экспедиция трех парусников Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Седов» и «Крузенштерн» должны выйти из Калининграда 7 декабря.

Fishnews