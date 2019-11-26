26 ноября 2019 года

Моллюски Вьетнама активнее «поплыли» в США

Экспорт вьетнамского кальмара и осьминога в Соединенные Штаты за девять месяцев достиг 11,4 млн долларов (+63,7% к уровню прошлого года). Вероятной причиной такого роста СМИ называют сокращение китайских поставок на фоне «торговой войны».

Кальмар из Вьетнама в США в основном идет сушеный, маринованный и мороженый, осьминог – в виде замороженных тушек или разделанный и замороженный. Пока Соединенные Штаты находятся лишь на шестой позиции среди импортеров этих морепродуктов из Вьетнама с долей в 2,7%, пишет Vietnam Рlus. На первом месте традиционно располагается Южная Корея. Она в прошлом году ввезла вьетнамского кальмара и осьминога на 269,8 млн долларов, отмечает The Phnom Penh Post.

Вероятная причина быстрого роста экспорта вьетнамского кальмара и осьминога в США в нынешнем году – «торговая война» между Америкой и КНР. Экспорт китайских морепродуктов в США был обложен 30% пошлиной, обращает внимание Vietnam Рlus.

Однако поставки кальмара из Вьетнама в Соединенные Штаты начали расти еще до начала «торговой войны», сообщает корреспондент Fishnews. По данным Viet Nam News, пик пришелся на 2017 г, когда стоимость экспорта этого моллюска увеличилась на 94,7% к уровню предыдущего года – до 9,7 млн долларов.

Fishnews