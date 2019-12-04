04 декабря 2019 года

Минюст предложил список на «гильотину»

Министерство юстиции России предложило отменить более 3700 нормативных правовых актов советской эпохи в рамках «регуляторной гильотины». В том числе десятки документов, имеющих непосредственное отношение к рыбной отрасли.

Проект постановления правительства об отмене правовых актов размещен на сайте regulation.gov.ru. «Отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике», – подчеркнули в пресс-службе министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «рыбная» часть перечня содержит около 50 документов. В их числе блок постановлений Совета министров СССР, регулирующих вопросы рыбоохраны и воспроизводства рыбы. Например, «О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР» (1958 г.), «Об организации государственного ветеринарного надзора за рыбохозяйственными водоемами СССР» (1960 г.), «Об утверждении Положения об использовании живых ресурсов экономической зоны СССР, а также об охране и использовании запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках СССР, за пределами экономической зоны СССР» (1986 г.) и другие.

Ранее специалисты отрасли отмечали необходимость вдумчивого подхода к отмене нормативных актов времен Советского Союза, подчеркивая, что некоторые до сих пор не имеют адекватной замены. Так, начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев перечислил такие документы в области морской безопасности, а глава Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко – в сфере аквакультуры. Перечисленных ими документов в «списке Минюста» нет.

Fishnews