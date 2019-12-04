04 декабря 2019 года

Когда MSC-сертификация позади

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» намерена возместить затраты на MSC-сертификацию за счет повышения эффективности продаж, рассказал Fishnews президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков. Он назвал основные трудности, с которыми АЯП столкнулась при экологическом аудите.

Ассоциация получила сертификат о соответствии стандартам Морского попечительского совета (MSC) для вылова тихоокеанской трески и белокорого палтуса в трех промысловых зонах в западной части Берингова моря. Оценку выполняло ООО «Морская сертификация». В область аудита вошли шесть крупных рыбодобывающих компаний.

По словам президента АЯП Вячеслава Бычкова, самые большие трудности при сертификации были связаны с решением Росрыболовства объединить при установлении ОДУ разные виды палтуса (черного и белокорого) в единый объект «палтусы».

«Мы были вынуждены потратить колоссальное количество времени и сил, чтобы описать ситуацию, поскольку для экспертов MSC в этих условиях оказалось проблематично вычленить белокорого палтуса, - обратил внимание Вячеслав Бычков. – У нас возникла масса проблем: нужно было доказать и показать, что объекты учитываются раздельно, что в отношении белокорого палтуса принимаются меры против перелова, что наши предприятия придерживаются предосторожного подхода к промыслу».

Остальные проблемы, отметил глава ассоциации, имели «общий характер» и решались по мере возникновения. В частности, это новые требования MSC относительно условий труда, а также активность конкурентов.

Как рассказал директор по стратегическому развитию «Морской сертификации» Павел Трушевский, на каждом этапе экологического аудита ряд заинтересованных сторон выражал недовольство оценкой.

«Особенно много комментариев получено от североамериканских конкурентов предприятий АЯП, - обратил внимание Павел Трушевский. - Были и статьи в американских СМИ, негативно оценивающие эту сертификацию. Эта особенность вообще очень сильно выделяет MSC – ни в одной другой системе сертификации устойчивости мы не сталкиваемся с возможностью влияния конкурентов друг на друга в настолько откровенном виде (а работаем мы с лесом, биотопливом, туризмом, добычей и переработкой природных ресурсов и прочим). Тем не менее одна из ключевых заинтересованных сторон - WWF России - положительно оценила результат аудита АЯП. А на финальном этапе оценки, когда внешние стороны могут давать свои комментарии по качеству самой процедуры сертификации, ни одного замечания высказано не было».

Вячеслав Бычков подчеркнул, что входящие в АЯП предприятия потратили на MSC-сертификацию серьезные средства, но остались довольны результатами.

«Мы не скрывали цели своего сертифицирования – это повышение конкурентоспособности, особенно на внешнем рынке, - отметил глава ассоциации. - Все знают, что эколейбл MSC – это как знак качества, свидетельствующий, что водные биоресурсы добыты с соблюдением всех экологических стандартов, что это не браконьерская продукция. В то же время организации, намеренные работать с нашей продукцией, во время аудита постоянно интересовались, как идут дела. Они заинтересованы, чтобы наша продукция получила этот лейбл. Поэтому мы рассчитываем нивелировать затраты на сертифицирование более эффективной продажей».

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