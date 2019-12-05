05 декабря 2019 года

Россия и Иран хотят вместе считать рыбу Каспия

ВНИРО и Иранский национальный институт океанографии и наук об атмосфере договорились подготовить соглашение о взаимодействии. Стороны планируют сотрудничать в оценке рыбных запасов Каспийского моря и развитии технологий аквакультуры.

Руководство ВНИРО обсудило перспективы сотрудничества с директором Иранского национального института океанографии и наук об атмосфере Бехрузом Абтахи. Стороны обсуждали возможные совместные проекты в области изучения водных биоресурсов Каспийского моря, а также в сфере аквакультуры.

По словам Бехруза Абтахи, сегодня республика активно развивает рыбную промышленность и ей требуются новые технологии и специалисты в этой области.

«Ученые профильного рыбохозяйственного института, обладающего достаточными компетенциями, могли бы оказать такую помощь и провести курс лекций по интересующим нас направлениям рыбохозяйственной науки – гидробиологии, аквакультуре, технологиям выращивания и переработки рыбной продукции, а также организовать совместные исследования Южного Каспия», – отметил гость.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин сообщил, что Россия имеет достаточный опыт в проведении гидроакустических съемок в южном Каспии – два раза в год научно-исследовательское судно выполняет работы по оценке запасов рыб. На их основе в этом году возобновился судовой промысел каспийской кильки, прекращенный много лет назад, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Мы заинтересованы в совместных работах в этом направлении и предлагаем вернуться к организации всекаспийских съемок, проводившихся последний раз более 10 лет назад с участием 5 стран региона», – заявил Кирилл Колончин.

Отдельно обсуждался вопрос садкового выращивания рыбы. Было отмечено, что имеющиеся на сегодняшний день западные технологии сложно применимы к условиям Каспийского моря и Персидского залива, поскольку не обладают достаточным запасом штормоустойчивости. Руководитель иранского института рассказал о возможности использовать правительственный грант на совместное развитие технологий выращивания осетровых в садках.

Стороны договорились подготовить соглашение, в рамках которого планируется осуществлять сотрудничество между российскими и иранскими учеными.

В завершение встречи Кирилл Колончин пригласил Бехруза Абтахи принять участие в ежегодном масштабном Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, где можно ознакомиться с последними научными достижениями в сфере рыбного хозяйства.

Fishnews