05 декабря 2019 года

Гренландия и РФ продолжат сотрудничать в морском контроле

Действие российско-гренландского согласованного протокола о спутниковом мониторинге промыслового флота продлено на год. Страны также договорились обменяться перечнями устанавливаемого на судах оборудования.

Соответствующие соглашения достигнуты на двусторонних консультациях, участие в которых принял Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Действие протокола продлено до конца 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе центра.

«ЦСМС также предложил гренландским коллегам завершить работы по внедрению в 2020 году системы электронной отчетности (ERS) на двусторонней основе и провести тестирование системы. Однако гренландская сторона не поддержала наше предложение, сославшись на ограниченность в ресурсах и необходимость дождаться внедрения единого стандарта электронного обмена данными FLUX в рамках НЕАФК. ЦСМС продолжит работу со странами-партнерами об установлении электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности», – рассказал начальник центра Артем Вилкин.

Ранее ЦСМС заключил соглашения о тестировании электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Все этапы проверки должны быть завершены в 2020 г.

Fishnews