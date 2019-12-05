05 декабря 2019 года

Глубоководные крабы отправятся на новый аукцион совсем скоро

Аукцион по продаже долей квот вылова глубоководных крабов Росрыболовство планирует объявить в декабре. На первых торгах заявок по этим объектам промысла не поступило.

Росрыболовство намерено объявить аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях в ближайшее время, в декабре. Об этом Fishnews сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Тоже мы обсудили, в ближайшее время мы будем объявлять аукцион с пониженной ставкой», - заявил глава Федерального агентства по рыболовству.

Первый аукцион по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях прошел в октябре. На торги было выставлено в том числе шесть пакетов долей квот вылова глубоководных крабов – стригунов красного и ангулятуса в Японском и Охотском морях.

Однако заявок на эти лоты не поступило, а значит, аукцион по ним не состоялся. В этом случае Росрыболовство вправе провести процедуру повторно, при этом начальная цена предмета торгов может быть снижена не более чем на 10%.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья неоднократно выступала за то, чтобы не включать глубоководных крабов в аукционный список. «Отсутствие ясности с сырьевым обеспечением мешает компаниям развивать глубоководные промыслы водных биоресурсов в целом: ведь за счет крабового бизнеса предприятия имеют возможность вкладываться в добычу других объектов на больших глубинах – тех же рыб. Между тем на федеральном уровне программа «Глубоководный пояс дальневосточных морей» заявлена как приоритет», - отмечали в АРПП.

Fishnews