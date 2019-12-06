06 декабря 2019 года

Росрыболовство рассчитывает на 5 млн тонн

Несмотря на «неурожайный» год по лососю и сокращение квот на Северном бассейне вылов российских рыбаков все-таки может приблизиться к 5 млн тонн, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ситуацию на рыбном рынке в предновогодний период Росрыболовство оценивает как нормальную и не ожидает дефицита ни по рыбе, ни по лососевой икре. «Произведено все с достатком, в больших объемах», – рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков, подчеркнув, что вылов тихоокеанских лососей в этом году оказался рекордным для «нечетного» года – 500 тыс. тонн. – «По сути, это третий результат за всю историю лососевой путины. Поэтому цены должны быть стабильными, но будем смотреть, какие сюрпризы может нам преподнести торговля».

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на отставание от графика прошлого года регулятор рассчитывает, что общий вылов удержится на уровне 5 млн тонн.

«Небольшое на самом деле отставание, пока на 2%. Связано это с тем, что в прошлом году был рекордный вылов лосося. Но при этом если лосось не брать, то мы идем нарастающим итогом. Думаю, что к 5 млн тонн мы можем приблизиться. Это будет зависеть от того, как закончится пелагическая путина – это вылов иваси и скумбрии на Дальнем Востоке», – озвучил прогноз руководитель федерального агентства.

Он напомнил, что в этом году были снижены квоты и по основным объектам на Северном бассейне, с учетом этого отрасль показывает достойный результат.

«В целом я могу сказать, что рыбаки очень активно и удачно работают в этом году. Помимо Дальнего Востока, где всегда традиционно большой вылов, нам очень важно, что и другие бассейны наращивают объемы вылова, особенно в Каспийском море. Там зашли новые суда, новые компании стали работать в сопровождении наших научно-исследовательских институтов, которые и помогают с точки зрения организации рыболовства и наводят непосредственно на объекты промысла. Для нас это на самом деле важный показатель», – заявил Илья Шестаков.

Fishnews