11 декабря 2019 года

Роман Витязев: Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Итоги 2019 года для Дальневосточного союза предприятий марикультуры подвел председатель организации Роман Витязев. К главным достижениям он отнес решение проблемы с ООПТ и подвижки в вопросах государственной экоэкспертизы.

Решение давней проблемы, связанной с работой предприятий марикультуры в границах региональных памятников природы позволит компаниям полноценно использовать действующие рыбоводные участки и формировать новые, отметил Роман Витязев в интервью Fishnews.

Он также рассказал о положительных переменах в вопросе прохождения государственной экологической экспертизы. «Мы совместно с Минвостокразвития еще в феврале прошлого года предлагали Минприроды свою концепцию уведомительного порядка деятельности предприятий аквакультуры, но министерство пока не готово менять существующие правила в интересах отдельной отрасли», – сказал Роман Витязев. Тем не менее центральный аппарат Росприроднадзора пошел аквафермерам навстречу по нескольким важным моментам, обратил внимание глава союза.

«Первое: срок действия положительного заключения экологической экспертизы теперь кратно увеличен, он будет равен сроку действия договора пользования рыбоводным участком. Необходимое условие – подаваемые документы должны содержать программу, рассчитанную на соответствующий срок. Второй очень важный момент – экоэкспертизу теперь можно по умолчанию проходить в территориальных органах Росприроднадзора. Раньше для этого необходимо было обращаться в центральный аппарат ведомства. Третий плюс, который подчеркивают Росприроднадзор и Минприроды, – срок прохождения экспертизы уменьшен до одного месяца», – отметил Роман Витязев.

Он подчеркнул, что это смягчение стало результатом усилий в том числе Дальневосточного союза предприятий марикультуры, а также институтов развития Дальнего Востока.

«Учтена еще одна наша совместная инициатива: теперь при заключении договора пользования РВУ будут давать год отсрочки по «минималке». То есть требования по выполнению обязательств в части минимального изъятия вступают в силу на год позже даты заключения договора. Этого срока как раз должно хватить для прохождения экологической экспертизы», – сообщил Роман Витязев.

По его мнению, созрела необходимость в подготовке Стратегии развития аквакультуры Дальнего Востока. «Цель этого программного документа – зафиксировать основные вехи, по которым будет развиваться отрасль в ближайшие 10 лет», – считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

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