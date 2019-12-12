12 декабря 2019 года

Российский краб готов к битве за потребителя

С международной выставки в Циндао холдинг «Антей» начал победную кампанию по продвижению на китайском рынке живого российского краба – под брендом Live Russian crab.

Тенденции на китайском рынке позитивны для компаний, специализирующихся на поставках рыбы и морепродуктов. Растет средний заработок китайцев: сейчас он составляет около 1 тыс. долларов в месяц, хотя еще в 2014 г. этот показатель был почти вполовину меньше. Такие данные приводят аналитики компании Expo Solutions Group.

Специалисты также отмечают, что китайский потребитель все больше внимания обращает на качество продуктов, для него важно, чтобы пища была вкусной и здоровой.

Российский краб полностью укладывается в эту концепцию. Как показывает анализ поставок рыбы и морепродуктов на китайский рынок из разных стран, живой краб – среди драйверов роста.

У российского живого краба на рынке КНР особые позиции – благодаря близости районов промысла и предпочтениям китайских покупателей, рассказал президент ГК «Антей» Иван Михнов. Китайцы практически не берут продукцию из краба, основные объемы поставок приходятся именно на морепродукт в живом виде. Но здесь очень важно обеспечить качество товара: привезенный краб ни в коем случае не должен погибнуть или быть снулым. «Поэтому те компании, у которых налажена культура поставок по живому крабу, имеют успех в деньгах», – отметил руководитель холдинга.

По оценкам Ивана Михнова, поставки живого краба от «Антея» в Китай по итогам нынешнего сезона составят около 6 тыс. тонн: порядка 4 тыс. тонн королевских крабов и 2 тыс. тонн стригунов.

«Китайский рынок достаточно молодой, сформировался недавно. Он в большей степени ориентирован на продукцию в живом виде. В меньшей – на готовую, – обрисовал ситуацию президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – И у этого рынка есть достаточно высокий потенциал роста – как по цене, так и по объему потребления».

По итогам первой половины 2019 года в Китай поставили 37,4 тыс. тонн живого краба, из них на долю России приходится порядка 20%, подсчитал руководитель АДК. Россия – безусловный лидер по королевским крабам и стригунам, и в целом по поставкам живого краба позиции у нашей страны серьезные, однако о конкуренции забывать все же нельзя, уверен Александр Дупляков.

Тем более что китайские потребители очень восприимчивы ко всякого рода новинкам. Потеснить краба может, например, новая продукция из креветки или какой-то необычный лобстер. Поэтому важно целенаправленно вести работу по продвижению российского продукта. Иначе капризный покупатель может быстро поменять предпочтения, тем более что маркетологи по всему миру трудятся не покладая рук.

«Конкуренция усиливается со стороны разных стран, поэтому мы намерены не только не отдавать ту долю, которую имеем, но и завоевывать новые позиции», – прокомментировал заместитель генерального директора ГК «Антей» Евгений Захарченко.

На китайском рынке осуществляются масштабные исследования, продуманы логотип, концепция бренда Live Russian crab.

Идея заняться продвижением пришла давно, целенаправленная работа проводилась в последние полгода, рассказали в холдинге. Особым этапом стало участие в China Fisheries and Seafood Expo. На международной выставке в Циндао всегда много встреч, «Антей» – традиционный участник. К тому же не секрет, что на этой площадке собираются все основные покупатели живого краба. Поэтому выбор был очевиден, рассказал Евгений Захарченко.

Организацию «крабового поединка» продумали до мелочей. Русские красавицы в ярких платьях раздавали гостям и участникам выставки приглашения. Надпись Crab battle: Russia vs China интриговала, детали до начала самой «битвы» не раскрывались.

На самом деле сражались, конечно, не крабы, как могло бы показаться из информации на листовках. Российский и китайский повара со своими помощниками соревновались, кто лучше приготовит деликатесных ракообразных.

Зрителям предлагалось попробовать блюда и определить лучшего. Вел состязания профессиональный ведущий. Повара не только готовили, но и рассказывали о своих рецептах.

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