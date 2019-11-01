01 ноября 2019 года

Рыбные вкусы Китая изучили российские аналитики

Изменения в торговых отношениях Китая и США открывают новые возможности перед российскими поставщиками рыбы и морепродуктов. О трендах на рынке КНР рассказали на международной выставке в Циндао аналитики Expo Solutions Group (ESG).

Рост заработков и healthy food

Из года в год наблюдается рост потребления рыбы – этот показатель составляет 26-28 кг на душу населения, отметил бизнес-аналитик Expo Solutions Group Богдан Шалдугин. Постоянно увеличивается и средний заработок китайцев. Он достиг около 1 тыс. долларов в месяц, хотя еще в 2014 г. этот показатель был почти вполовину меньше.

Исследования рынка КНР показывают, что потребителей все больше волнует, чтобы пища была вкусной и здоровой. Также жители Поднебесной учитывают, во сколько им обойдется покупка. «Они действительно начали следить за ценой продукта, что означает: мы будем видеть в 2019 – 2020 году тренд на баланс цены и качества продукции у китайского потребителя», - обратил внимание представитель ESG.

Есть и информация о том, какие страны в первую очередь ассоциируются у китайцев с поставками рыбы. На первом месте остается Япония, здесь сказывается давно налаженная коммуникация с потребителями. По белой рыбе хорошо известна Норвегия.

Среди тенденций специалисты отмечают рост заказов рыбы в режиме онлайн. Но большая часть потребителей по-прежнему покупает рыбу в супер- и гипермаркетах.

Кого встречает рынок КНР

Ключевые импортеры в Китай – Австралия, Вьетнам, Эквадор, Индия, Аргентина, Мексика, перечислил аналитик Expo Solutions Group. «Это те страны, которые сейчас показывают наибольший прирост в своем экспорте», - отметил он.

Семимильными шагами растет импорт из Вьетнама. В основном такая динамика наблюдается за счет мороженого филе пангасиуса, мороженой креветки и охлажденной креветки.

Ситуацию с основными трендами Богдан Шалдугин описал по кодам ТН ВЭД. На лидирующих позициях по подъему сектор ракообразных. «За 2018 год рост произошел почти на 30%. Очевидно, что драйвером роста стали мороженая креветка, а также живой краб», - обрисовал ситуацию аналитик.

Но наиболее интересным, обратил внимание он, остается достаточно бурный рост поставок в Китай охлажденной рыбы и рыбного филе (в основном оно идет в мороженом виде). Отмечена динамика по филе пангасиуса. В охлажденном виде преимущественно идет атлантический лосось.

Представитель Expo Solutions Group сделал акцент и на поставках рыбы, готовой к употреблению. Причем такая продукция идет из разных стран. Например, подключаются страны Европы.

Сырьевой разрез

Отдельно аналитики рассмотрели ситуацию по импорту сырья, сообщает корреспондент Fishnews. Если говорить о России, то есть рынки, где наша страна – очевидный лидер и занимает до 100%. Но есть рынки, где мы достаточно сильно проседаем. В частности, Норвегия сейчас ведет огромную работу по стимулированию поставок трески. Делают акцент и на палтусе. За последние несколько лет рынок импорта палтуса в Китай увеличился в несколько раз. «Мы почти не экспортируем туда», - обратил внимание Богдан Шалдугин.

Импорт мороженого филе минтая в Китай – это в основном США. Соединенные Штаты значительно увеличили свой экспорт в 2017-2018 гг. У России здесь есть потенциал, считают эксперты.

Аналитики Expo Solutions Group указывают на интересные тенденции с поставками филе пангасиуса. Китайцы очень полюбили этот продукт. При этом цены на филе пангасиуса плотно коррелируется с ценой филе минтая из США. «Многие потребители в Китае тоже находят схожесть по вкусовым качествам филе пангасиуса и филе минтая», - рассказал Богдан Шалдугин. Однако потребитель зачастую не знает, что пангасиус выращивается в аквакультуре, а минтай – это дикая рыба.

Можно подумать о том, чтобы заместить филе пангасиуса продукцией из минтая. В 2013-2015 гг. такую работу уже пытались делать на европейском рынке американцы. «Частично это очень неплохо у них получилось в Германии. Но в целом проект дальше, чем на рынках Германии, Франции, Великобритании, не пошел», - рассказал аналитик ESG. С чем связана такая ситуация, американские коллеги не раскрывают. Но сейчас Аляскинский институт маркетинга планирует увеличение бюджета по работе с филе минтая на китайском рынке. Скорее всего, работа будет вестись по той же схеме – замещение продукции из пангасиуса, обратил внимание Богдан Шалдугин.

Новые перспективы экспорта

Заместитель руководитель Росрыболовства Петр Савчук призвал рыбаков обратить внимание на возможности филе минтая. Наша рыба достойна самых высоких позиций. Также, считает представитель федерального агентства, надо посмотреть перспективы по охлажденной продукции. Хотя тут есть вопросы по логистике поставок.

На круглом столе отмечено, что «торговые войны» Китая и США открывают новые возможности для продаж российского филе минтая на американский рынок.

Необходимо эффективно использовать открывающие ниши, уверен замглавы Росрыболовства. На круглом столе обсуждались возможности использования странового бренда. Планируется создать специальную организацию, которая будет заниматься продвижением российской рыбы среди отечественных потребителей и на внешних рынках. Одной из важнейших задач Russian Fish специалисты ESG видят в том, чтобы российские компании не тратили годы на изучение того, какой продукт лучше экспортировать и по какой цене, на поиск каналов сбыта.

При совместных усилиях, с поддержкой Федерального агентства по рыболовству, есть все возможности для того, чтобы добиться развития поставок, заявил гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Он отметил, что национальные стенды России на зарубежных рыбопромышленных выставках уже стали своего рода брендом.

Очень важно заниматься продвижением продукции, подчеркнул Петр Савчук. «Нас не будут ждать, если мы не предложим что-то новое либо то, что здесь востребовано», - сказал об экспортном направлении заместитель руководителя Росрыболовства.

Круглый стол «Russian Fish в Китае. Стратегия и перспективы» был частью деловой программы российского стенда на международной рыбопромышленной выставке в Циндао. China Fisheries & Seafood Expo проходила с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

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