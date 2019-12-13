13 декабря 2019 года

Крабовый флот – в очереди за субсидиями

Порядок субсидирования краболовных судов, строящихся на дальневосточных верфях, будет принят в ближайшие месяцы, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Компенсировать планируется до 20% стоимости судна.

На пресс-конференции 12 декабря зампредседателя правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке планируется построить в общей сложности 16 краболовных судов. С учетом проектов, реализуемых с применением механизма инвестиционных квот на вылов рыбы, получаются «совсем неплохие цифры», заявил вице-премьер.

По его словам, строительство краболовов на территории ДФО будет вестись в льготном режиме. «Мы обращались к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Он нас поддержал и поручил разработать механизм субсидирования для тех судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке – для того чтобы поддержать суда, поддержать предприятия, которые будут выпускать новую для них продукцию», – рассказал Юрий Трутнев.

Он привел примерные расчеты финансирования, которое планируется выделять компаниям, желающим строить краболовные суда на дальневосточных площадках. «Краболов стоит 1,4–1,6 млрд рублей – вот в этом диапазоне, 20% соответственно – от 280 до 320 млн рублей на судно», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

Вице-премьер подчеркнул, что субсидии не означают, что заводам можно сидеть сложа руки в ожидании заказчиков. «Сами предприятия должны тоже напрягаться, они должны осваивать новые виды продукции. У кого-то это уже получается, – привел он в пример недавний визит в Приморский край. – Там первое судно уже заложено и работа над ним идет».

По словам Юрия Трутнева, ситуация на дальневосточных верфях разная, например, на Амурском судостроительном заводе – «не очень простая», но эти проблемы надо решать и на местном уровне. «Невозможно из Москвы, из правительства Российской Федерации, скажем так, создать план модернизации завода, снижения издержек при производстве. Этим нужно заниматься на месте. Поэтому помогать мы будем, но самое главное – это та работа, которая сейчас должна быть проведена на предприятиях», – заключил полпред президента в ДФО.

Он добавил, что проект постановления правительства о мерах поддержки строительства краболовных судов разрабатывается и в ближайшее время увидит свет. «Думаю, что в течение пары месяцев мы его примем», – уточнил вице-премьер.

Fishnews