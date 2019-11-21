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Добыча краба на Дальнем Востоке

Добытчикам краба готовят субсидии

Минсельхоз прорабатывает проект постановления правительства, предусматривающего механизм субсидирования затрат на постройку краболовных судов на верфях ДФО. Планируется определить, в рамках какой госпрограммы будет осуществляться финансирование.

Напомним, что вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев обратились к президенту с предложением о поддержке строительства судов – добытчиков краба на Дальнем Востоке. Владимир Путин инициативу поддержал.

Предоставление субсидий обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Во встрече участвовали представители Минпромторга, судостроительных заводов, компаний – победителей крабового аукциона.

Илья Шестаков отметил, что проект постановления правительства, предусматривающего субсидирование до 20% затрат на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, прорабатывается Минсельхозом. В ходе этой работы определится, в рамках какой госпрограммы будет осуществляться финансирование и кто будет его администрировать. В ближайшее время документ планируется направить на межведомственное согласование.

Поддержку планируется оказывать после регистрации судна в морском регистре. «Причем компенсация будет выделяться непосредственно компании-заказчику судна», – рассказал глава Росрыболовства.

Он подчеркнул, что регулятору необходимо понимание примерного количества и сроков сдачи таких судов, чтобы своевременно заложить в бюджете расходы на субсидии.

Представители бизнеса озвучили планы по строительству судов на Дальнем Востоке. Часть компаний уже определилась с исполнителями заказа, остальные заявили о проработке предложений от верфей. «Речь идет о строительстве двух типов судов – краболове-процессоре и судне для перевозки краба в живом виде. При этом компании, которые в рамках договоров должны построить несколько краболовов, намерены размещать серийные заказы», – сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

По информации ведомства, готовность работать с рыбаками подтвердили Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы и «Восточная верфь». «С учетом текущих договоренностей с предприятиями первые суда, построенные под крабовые квоты, могут быть переданы заказчику уже в 2021 году. Основное пополнение флота, как ожидается, произойдет в 2022-2024 годах», – заявили в пресс-службе ФАР.

Представители Минпромторга отметили, что, с учетом ожидаемых сроков реализации инвестпроектов, не видят проблем с выполнением судостроительными предприятиями требований по уровню локализации краболовных судов. Тем не менее в ведомстве готовы при необходимости к внесению изменений в постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719 и другие нормативные документы, регламентирующие этот вопрос. Напомним, что и рыбопромышленники, и судостроители говорили о жестких требованиях, которые предусматриваются для признания судна построенным в России.

По итогам обсуждения руководитель Росрыболовства заключил, что объем строительства на верфях ДФО в целом понятен. «Ориентировочно планируется построить около 16 судов. Предельный объем финансирования – 5,5 млрд рублей в течение примерно четырех лет. Думаю, что к середине 2020 года мы уже четко будем понимать предварительные сроки сдачи по судам и сможем заложить в бюджете необходимые объемы финансирования по годам», – резюмировал Илья Шестаков. Глава агентства добавил, что важно не тянуть с принятием постановления, чтобы компании, которые начнут строительство на дальневосточных заводах, знали о механизме поддержки и понимали, как он будет действовать.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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