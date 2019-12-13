13 декабря 2019 года

Рыбаков Сахалинской области волнуют реформа госконтроля и квоты

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области планирует поднять вопрос о сроках выходов приказов, распределяющих квоты по пользователям. Задержки с выпуском этих документов серьезно волнуют рыбаков.

Приоритетные задачи для дальнейшей работы Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области определила на годовом собрании.

Региональное объединение намерено отстаивать позицию о недопустимости распространения аукционов по квотам вылова, рассказал Fishnews председатель правления АРСО Дмитрий Пашов. Инициатива ФАС о таком перераспределении ресурса по-прежнему беспокоит бизнес.

АРСО намерена направить обращение по срокам выхода ежегодных приказов Росрыболовства, распределяющих квоты добычи по пользователям. Любое промедление здесь серьезно беспокоит предприятия, ведь с 1 января начинается новый промысловый сезон, а им нужно успеть выписать разрешения на вылов, доставить их на флот.

Обсуждались проблемы в сфере электронной ветеринарной сертификации: у рыбопромышленников по-прежнему остаются вопросы по работе в системе «Меркурий».

Одной из важных задач ассоциация видит участие в реформе контрольно-надзорной деятельности. С помощью «регуляторной гильотины», как обещают власти, будут исключены устаревшие и неэффективные требования.

Продолжится работа по отстаиванию интересов предприятий при изменении налогового законодательства – по сбору за пользование водными биоресурсами и единому сельхозналогу. Подход здесь должен быть взвешенным, ведь повышение «налогового пресса» в итоге отражается на стоимости рыбы для потребителя, напомнили в ассоциации.

На собрании также были подняты вопросы о развитии портов, подготовке кадров для рыбной отрасли, актуальна и тема обновления законодательства о спортивно-любительском рыболовстве.

Fishnews